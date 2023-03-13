



“Почти ночь вместе”: Леонардо Ди Каприо провел время в компании Джиджи Хадид

В сентябре прошлого года интернет пестрил заголовками о том, что Леонардо Ди Каприо разорвал порочный круг, начав встречаться с девушкой старше 25 лет, Джиджи Хадид – американская модель, 1995 года рождения, имеет дочь от первого брака. Однако пара быстро рассталась, из-за того, что Джиджи не выдержала безумный темп жизни актера.



Накануне премии “Оскар” Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид вновь были замечены вместе, на пре-пати.



Очевидцы сообщили: “Лео и Джиджи уединились, чтобы побыть вдвоем. Они провели вместе почти всю ночь и даже не выходили из своего укрытия”.