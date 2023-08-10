



Почти 50⁰С: Новая волна жары надвигается на Израиль

Метеорологическая служба Израиля 10 августа ​​предупредила, что в ближайшие дни в Израиле ожидается волна тепла. В пятницу ожидается средняя по сезону погода, а вот в субботу температура значительно повысится, а по всей стране установится сильная до экстремальной жара.



Ожидается, что температура будет колебаться от 38 до 40 градусов по Цельсию в горах и 45-47 градусов у озера Кинерет, в долине реки Иордан и в районе Мертвого моря. Ожидается, что вдоль береговой линии температура будет колебаться в пределах 32-33 градусов по Цельсию при высокой влажности.



Жара достигнет пика в воскресенье,вся страна будет страдать от сильной жары. Во второй половине дня возможны небольшие дожди и местами грозы.

В понедельник жара несколько уменьшится, но в большинстве районов Израиля она останется сильной.