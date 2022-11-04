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Почта Великобритании в последний раз выпустила марки с профилем Елизаветы II
04.11.2022 09:31 Евгения Маркова

Почта Великобритании в последний раз выпустила марки с профилем Елизаветы II

Профиль королевы Елизаветы II в последний раз был напечатан на новых марках Королевской почты Великобритании, выпущенных к рождеству, сообщает ВВС.

Набор состоит из шести марок с евангельскими сценами Рождества, исполненными в стиле арт-деко.

Белый профиль-силуэт королевы Елизаветы II присутствует на всех марках Королевской почты, королевский профиль – это ее символ.

В конце сентября Королевская почта официально подтвердила, что в дальнейшем профиль усопшей королевы на марках будет заменен на профиль ее сына короля Чарльза III.

Королева Елизавета II, умершая 8 сентября, всю жизнь интересовалась почтовыми марками. Она была патроном Королевского лондонского общества филателистов – старейшего в мире клуба филателистов.

Эту почетную должность она, продолжая традицию королевской семьи, заняла в 1952 году, когда взошла на престол.

Георг V, ее дед был патроном этого общества с 1910 года.

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