



Почта Великобритании в последний раз выпустила марки с профилем Елизаветы II

Профиль королевы Елизаветы II в последний раз был напечатан на новых марках Королевской почты Великобритании, выпущенных к рождеству, сообщает ВВС.



Набор состоит из шести марок с евангельскими сценами Рождества, исполненными в стиле арт-деко.



Белый профиль-силуэт королевы Елизаветы II присутствует на всех марках Королевской почты, королевский профиль – это ее символ.



В конце сентября Королевская почта официально подтвердила, что в дальнейшем профиль усопшей королевы на марках будет заменен на профиль ее сына короля Чарльза III.



Королева Елизавета II, умершая 8 сентября, всю жизнь интересовалась почтовыми марками. Она была патроном Королевского лондонского общества филателистов – старейшего в мире клуба филателистов.



Эту почетную должность она, продолжая традицию королевской семьи, заняла в 1952 году, когда взошла на престол.



Георг V, ее дед был патроном этого общества с 1910 года.