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Почта Израиля снова ударила по интересам клиентов
24.08.2022 11:56 Аркадий Бочаровский

Почта Израиля снова ударила по интересам клиентов


В израильских социальных сетях сообщается об изменениях в порядке работы Почты Израиля, которые наносят удар по интересам клиентов.

Если традиционно посылки, приходившие в отделения почты ждали клиентов две недели, то теперь этот период сокращен до двух дней.

В смс-сообщениях, которые получают клиенты почты с середины августа говорится о том, что время доставки сокращено до двух дней.

Это вызвало большое раздражение среди израильтян. Визит в большинство отделений израильской почты возможен только по заказанной очереди, и свободные очереди на два дня вперед есть далеко не везде и далеко не всегда.

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