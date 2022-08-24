



Почта Израиля снова ударила по интересам клиентов



В израильских социальных сетях сообщается об изменениях в порядке работы Почты Израиля, которые наносят удар по интересам клиентов.



Если традиционно посылки, приходившие в отделения почты ждали клиентов две недели, то теперь этот период сокращен до двух дней.



В смс-сообщениях, которые получают клиенты почты с середины августа говорится о том, что время доставки сокращено до двух дней.



Это вызвало большое раздражение среди израильтян. Визит в большинство отделений израильской почты возможен только по заказанной очереди, и свободные очереди на два дня вперед есть далеко не везде и далеко не всегда.