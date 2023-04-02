



Почта Израиля готовится к приватизации компании

Почта Израиля опубликовала сегодня, в воскресенье сводку финансовых результатов за 2022 год, согласно которой общая сумма убытков составила 1,05 миллиарда шекелей по сравнению с убытком в размере 175 миллионов шекелей за 2021 год. Компания потеряла 264 миллиона шекелей в дополнение к пенсионным расходам сотрудников на общую сумму 790 миллионов шекелей.



Теперь Почта Израиля приступила к реализации плана восстановления в рамках подготовки к приватизации компании в 2024 году.



Выручка компании в 2022 году составила 1,532 млрд шекелей, сократившись на 5,7% по сравнению с общей выручкой в ​​1,625 млрд шекелей в 2021 году. Основное снижение связано со снижением доходов в сфере торговли.



В четвертом квартале 2022 года Почта Израиля сообщила о значительном улучшении операционных показателей в результате активной деятельности по экономии и повышению эффективности, проводимой руководством компании. Без учета расходов за предыдущие годы компания представила валовую прибыль в четвертом квартале и значительно сократила убытки, которые за квартал составили 40 миллионов шекелей. С учетом пенсионных расходов сотрудников в рамках плана восстановления в размере 790 миллионов шекелей убыток за квартал составил 850 миллионов шекелей.



Компания сообщает об отрицательной EBITDA в размере 37 млн ​​шекелей в 2022 году по сравнению с отрицательной EBITDA в размере 74 млн шекелей в 2021 году после нейтрализации существенного влияния прироста капитала в 2022 и 2021 годах и резерва на план восстановления в 2022 году. Компания имела отрицательный денежный поток от текущих операций в 2022 году в размере 236 миллионов шекелей по сравнению с отрицательным потоком в размере 52 миллионов шекелей в соответствующем периоде 2021 года.



В течение 2022 года в компании были внесены изменения, которые включали подписание плана восстановления с государством и соглашение с рабочим советом, которое включает сокращение 1050 сотрудников, восстановление управленческого проспекта в компании и возобновление доверия со стороны банковской системы. После этих изменений и в свете отчета внешнего эксперта CPA Ализы Шарон и E&Y, CPA компании, совет директоров и руководство компании оценили, что Почта Израиля выполнит свои финансовые обязательства в обозримом будущем, и примечание о непрерывности деятельности будет удалено из финансовой отчетности, что облегчило бы Компании обращение к банковским учреждениям для получения кредита и снижения затрат на финансирование.



Мишал Вакнин, председатель совета директоров Почты Израиля, сказал: "В течение 2022 года Почта Израиля предприняла ряд мер по снижению затрат и повышению операционной эффективности, начиная с сокращения числа руководящих и старших сотрудников, путем объединения сервисных центров и компьютерных систем, что позволило компании расширить свои инвестиции в автоматизацию и передовые цифровые системы, чтобы предоставить населению передовые и инновационные услуги как в области почты и посылок, так и в области финансовых услуг Почтового банка. Преобразования продолжатся в течение 2023 года, чтобы вывести компанию в процесс приватизации в прочном финансовом положении".



Дэвид Ларон, генеральный директор Почты Израиля, заявил: "Результаты бизнеса говорят сами за себя и являются свидетельством силы Почты Израиля, ее способности преодолевать сложные проблемы, с которыми она сталкивается, и ее готовности к приватизации. План восстановления почтового отделения реализуется быстро и эффективно, и компания выйдет на операционный баланс уже в середине 2023 года".



В конце отчетного периода, в декабре 2022 года, финансовый комитет Кнессета утвердил соглашение о финансировании плана восстановления Почты Израиля. В дополнение к утверждению финансирования компания завершила 31 декабря 2022 года выход на пенсию 650 сотрудников, в рамках первого раунда сокращения рабочих мест, до конца первого полугодия 2023 года еще 400 сотрудников выйдут на пенсию. Расходы на сокращение включены в годовые результаты, где эффективность в результате этого будет ощущаться уже в первом квартале 2023 года, а также в третьем квартале с завершением второй очереди увольнений.



По истечении отчетного периода, в январе 2023 г., было опубликовано изменение лицензии почтовой компании, и компания адаптировала новый план размещения почтовых отделений в соответствии с условиями новой лицензии. В течение 2022 года около 75 почтовых отделений были закрыты, а с начала 2023 года компания объявила о закрытии еще около 50 отделений.



Всего в течение года компания планирует закрыть еще 30-40 почтовых отделений в рамках плана повышения эффективности, в результате чего розничная сеть компании будет насчитывать около 350 отделений по всей стране.



Большая часть изменений в плане восстановления уже реализована, но время от времени ожидаются обновления спотовых тарифов, которые включают повышение цен на почтовые услуги, а также снижение цен на фоне усиления конкуренции на почтовом рынке и скидок на финансовые услуги для пенсионеров. Кроме того, ожидается, что компания запустит дополнительные цифровые услуги по сниженным ценам.

