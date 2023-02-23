



Почему Заворотнюк пережила все прогнозы врачей: ответ онколога

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, выписанная из больницы, переступила четырехлетний рубеж в борьбе с глиобластомой вопреки прогнозам врачей, которые сообщают, что по статистике с таким диагнозом пациенты живут не более двух лет.



По данным Woman.ru, методы борьбы с онкологией за последние годы сильно продвинулись. Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин объяснил, от чего зависит продолжительность жизни и успех терапии.



"Продолжительность жизни больного зависит от двух факторов: как рано он обратился к больницу и насколько хорошо проведено лечение. Чем раньше попал к врачам, тем лучше прогноз. Чем позже — тем больше метастаз. Они могут проникать в лимфоузлы, осаживаться в органах. Имея любую злокачественную опухоль на любой стадии, нельзя дать гарантии, что нет метастаз", — пояснил Черемушкин.



По его словам, жизнь пациента зависит от скорости деления клеток, что является еще одним фактором, влияющим на продолжительность жизни.



"Еще один фактор, влияющий на продолжительность жизнь, — насколько новообразование реагирует на терапию. Если есть ответ на лекарства, операцию, то процесс тормозится. Но операция всегда ограничена возможностями локализации, а лечение не всегда может дать нужное сильное воздействие", — пояснил врач.



"Что касается Анастасии, то по ней нет информации и вопросы о ней нужно задавать лечащим врачам. Можно сказать одно: если лечение идет адекватно, опухоль отзывается, то люди могут жить долго. А мозг сложная структура. Там ограничено проведение каких-либо манипуляций. И остается только медикаментозная и комбинированная терапия. Это может длиться годами, если организм не сдается", — продолжил онколог.

