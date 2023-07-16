



Почему в жару появляются отеки и что с этим делать: простые советы

Отеки довольно распространенной проблемой, с которой сталкиваются многие во время жаркого летнего периода. Они могут быть неприятными и тягостными, иногда даже приводить к проблемам со здоровьем и дискомфортом. Отеки – это избыток жидкости в тканях организма. Хотя существует много причин, почему в жару появляются отеки, основные факторы, способствующие этому явлению, включают следующее:

Влияние тепла – высокие температуры способствуют расширению кровеносных сосудов, что может приводить к выходу из них жидкости в окружающие ткани. Это особенно актуально в жаркий сезон, когда тепло может влиять на нормальное функционирование лимфатической системы, ответственной за забор жидкости из тканей и возвращение ее к кровеносным сосудам.

Потеря жидкости – в жаркую погоду человек сильно потеет, что может привести к потере большого количества жидкости из организма. Это может сделать кровь более густой и способствовать задержке жидкости в тканях.

Неправильное питание – рацион может также влиять на риск отеков. Потребление большого количества соли может сохранять жидкость в организме и способствовать формированию отеков. Также, недостаточное потребление продуктов, содержащих калий (таких как бананы, апельсины и спаржа), может усугубить ситуацию, поскольку калий необходим для регуляции уровня жидкости в организме.

Сидячий образ жизни – такой режим может ограничивать кровообращение и лимфатический поток, что увеличивает риск отеков. Это может быть особенно заметно в жару, когда кровеносные сосуды расширяются и кровь двигается медленнее.

Беременность – у женщин, ожидающих рождения малышей, отеки в жаркую погоду достаточно распространены. Это связано с возрастающим количеством циркулирующей крови в организме и изменениями в гормональном фоне.

Чтобы предотвратить или уменьшить отеки во время жаркого периода, выполните несколько простых действий:

Поддерживайте достаточный уровень гидратации, потребляя достаточное количество воды в течение дня. Избегайте употребления большого количества алкоголя и напитков, содержащих кофеин, поскольку они могут способствовать дегидратации. Ограничьте потребление продуктов с высоким содержанием натрия (соли) и старайтесь включить в рацион питания больше продуктов, содержащих калий. Регулярно занимайтесь физической активностью для стимулирования кровообращения и лимфатического потока. Делайте паузы для растяжки, особенно, если вы проводите много времени в сидячем положении. Носите удобную обувь, не сжимающую стопу, и избежать обуви на каблуке и высоких платформах. Используйте доступные способы охлаждения, такие как компрессы или ванны, чтобы уменьшить влияние тепла на организм.

Если отеки становятся систематическими, сопровождаются болью, покраснением или повышенной температурой, следует обратиться к врачу для получения профессиональной консультации и диагностики.