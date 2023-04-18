



Почему уборку стоит доверить роботу-пылесосу DEEBOT X1 OMNI

DEEBOT X1 OMNI называют роботом будущего, это продуманная до мелочей инновационная новинка одного из ведущих в мире производителей роботехники компании ECOVACS ROBOTICS. Итак, в чем же преимущества этой модели и почему ей можно доверить процесс уборки?



1. Не только очищает, но и самоочищается







DEEBOT X1 OMNI - модель, в которой были объединены многие инновационные технологии, это один из мощнейших роботов-пылесосов в своей категории (сила всасывания 5000 Па). Этот автономный инновационный робот от компании ECOVACS ROBOTICS способен не только тщательно убрать в доме, но и самоочищаться, мыть чистящие диски и самостоятельно готовить себя к последующей уборке. Он выстраивает 3-D карту помещения, управляется голосом и оснащен камерой, благодаря которой вы можете в любой момент видеть, что происходит в вашем доме.



2. Работает автономно и эффективно







Робот оснащен функциональной зарядной станцией, где находятся специальный отсек для сухого мусора и два резервуара для воды - для чистой и для грязной.



Поэтому на станции робот не только заряжается, но и высыпает мусор в специальный отсек, моет щетки и чистящие диски, сушит их, сливает грязную воду в особый резервуар и заполняется чистой водой для последующей уборки.



При этом, объем бака для чистой воды у робота DEEBOT X1 OMNI - 4 литра, что позволяет мыть до 360 м., а когда вода заканчивается, робот возвращается на зарядную станцию ​​и автоматически заполняется чистой водой.



3. И все это совершенно самостоятельно, без участия человека.







Планирует и составляет карты



Используя уникальный D-TOF, DEEBOT X1 OMNI умеет составлять реальную и точную карту дома, не пропуская области и углы, и даже позволяет пользователю построить 3D-карту. Благодаря инновационной системе лазерного сканирования и датчикам обнаружения препятствий новый робот сканирует помещение во много раз точнее и быстрее, чем обычные модели, картографирует и на основе этого составляет оптимальный план уборки. Или же с помощью карт , составленных роботом-пылесосом DEEBOT X1 OMNI вы сможете сами задавать план уборки, устанавливая приоритеты, блокируя лишние зоны с помощью установления виртуального барьера и программируя траекторию движения робота.



DEEBOT X1 OMNI способен сохранять в своей памяти карты нескольких помещений, в том числе и расположенных на разных этажах. Так что, если вы захотите убрать на другом этаже, ему не нужно будет заново составлять карту этажа, и он сможет сразу начать уборку. Кстати, инновационный робот оснащен датчиками против падения, определяющими перепады высоты, поэтому можно не бояться, что он упадет с лестницы.



4. Управляется голосовыми командами







У флагманской модели есть и дополнительные преимущества, DEEBOT X1 OMNI оснащен встроенным голосовым помощником, который позволяет управлять роботом с помощью голосовых команд. Такая система управления идеально подходит для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в новой модели есть встроенные камера и микрофон, что позволяет пользователю наблюдать за тем, что происходит дома в любой момент, и дает возможность общаться с домочадцами.



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