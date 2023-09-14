



Почему у светофора красные, оранжевые и зеленые сигналы

Самые ранние предупреждающие сигналы существовали в виде зеленых и красных фонарей, установленных в Лондоне в 1868 году, для управления конными экипажами. В XIX веке значение светофоров росло, они стали необходимыми для управления растущим железнодорожным и автомобильным трафиком.



В 1914 году в Огайо, были представлены первые электрические светофоры с красным и зеленым сигналами, заимствованные из морского контекста, где они обозначали “лево” и “право”.



Выбор красного цвета для сигнала остановки имеет глубокие исторические корни. Красный цвет издавна ассоциируется с опасностью из-за его сходства с кровью и большой длины волны, что делает его хорошо заметным. Так он стал естественным выбором для водителей, сигнализируя им остановиться на расстоянии.



Зеленый цвет первоначально означал “осторожно”, а открытый шестиугольный белый сигнал давал разрешение двигаться дальше. Однако, такое расположение привело к серьезной аварии поезда в 1914 году, когда машинист ошибочно истолковал открытый свет как “белый” сигнал. Так белый цвет заменили зеленым, был также введен мигающий оранжевый сигнал, указывающий на необходимость соблюдать осторожность.









