



Почему Сандра Буллок так и не вышла замуж за своего партнера

Сандра Буллок рассказала о том, почему она не вышла замуж за своего давнего партнера Брайана Рэндалла, несмотря на то, что он был ее "родственной душой".



Фотограф Брайан Рэндалл скончался в выходные в возрасте 57 лет от болезни ALS. До самой смерти Брайана Рэндалла его состояние оставалось в тайне.

Сандра и Брайан были вместе с 2015 года, после того как актриса пригласила Брайана в качестве фотографа на день рождения ее ребенка. Спустя несколько месяцев пара открыто заявила о своих отношениях.



В прошлом году между ними возникли разногласия по поводу решения не связывать себя узами брака, Сандра рассказала, почему они этого не сделали. Это произошло после того, как представители пары также были вынуждены отрицать, что они тайно поженились в 2018 году.



В интервью звезда Голливуда рассказала о том, как они счастливы, и сообщила, что “не считает нужным демонстрировать это на бумаге". Сандра уже была замужем за Джесси Джеймсом с 2005 по 2010 год и, похоже, не считает нужным проходить через этот процесс снова. Выступая в программе Джады "Red Table Talk", Сандра сказала: "Я – человек, который прошел через бракоразводный процесс. Я нашла любовь всей своей жизни. У нас трое прекрасных детей. Это самое лучшее, что когда-либо было. Я не хочу сказать, что всем надо делать так, как я, но мне не нужна бумажка, чтобы быть верным партнером и преданной матерью".



"Мне не нужно, чтобы мне говорили, что я всегда буду с тобой в самые трудные времена. Мне не нужно, чтобы мне говорили, что я должна пережить бурю с хорошим человеком”, – продолжила актриса. “Подумайте о том, каким родителем был бы он. Подумайте о том, каким родителем будете вы. А если что-то случится? Будете ли вы оба отличными родителями для этих детей, даже если у вас не сложится пара. Думайте в первую очередь о детях".

