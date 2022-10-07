



Почему Пугачева вновь покинула РФ - подруга Примадонны раскрыла правду

Подруга российской певицы Аллы Пугачевой Любовь Аксенова рассказала, почему Примадонна вновь уехала из России.



По ее словам, переезд Пугачевой в Израиль связан с ее детьми. Аксенова рассказала, что дети Примадонны подверглись травле.



"Дети, для которых она хотела покоя. Ведь они пошли в школу, неделю проходили, и их начали, насколько мне известно, травить. "А где твой папа, а что?" Если в интернете зубоскалят, то и дети в школе будут. А Гарри и Лизе уже не по три года, они взрослые и все понимают. Приходят домой, задают недетские вопросы, волнуются", - рассказала она.