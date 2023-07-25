Почему отношения на расстоянии обречены на провал: раскрыта причина
Отношения на расстоянии у многих пар обречены на провал по нескольким причинам.
Объяснения предоставила психолог Ирина Кулик.
По ее словам, такие отношения могут быть обречены на провал из-за дефицита общения между партнерами. Уточняется, что из-за этого пара теряет эмоциональную близость.
Более того, у партнеров начинают со временем расходиться цели и планы на будущее, что, у многих, провоцирует конфликты.
Также теряется доверие, без которого невозможны здоровые отношения. Масло в огонь подливает отсутствие телесного контакта.