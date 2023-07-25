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Почему отношения на расстоянии обречены на провал: раскрыта причина
25.07.2023 14:03 Алина Груднева

Почему отношения на расстоянии обречены на провал: раскрыта причина

Отношения на расстоянии у многих пар обречены на провал по нескольким причинам.

Объяснения предоставила психолог Ирина Кулик.

По ее словам, такие отношения могут быть обречены на провал из-за дефицита общения между партнерами. Уточняется, что из-за этого пара теряет эмоциональную близость.

Более того, у партнеров  начинают со временем расходиться цели и планы на будущее, что, у многих, провоцирует конфликты.

Также теряется доверие, без которого невозможны здоровые отношения. Масло в огонь подливает отсутствие телесного контакта.

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