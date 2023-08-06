



Почему нужно отключать Wi-Fi на телефоне при выходе на улицу

Как правило, когда вы находитесь дома, Wi-Fi вашего смартфона включен для выхода в интернет. Однако многие пользователи не выключают его, выходя на улицу. Как отмечает santeplus, постоянно включенный Wi-Fi приводит к разрядке батареи. Но и это еще не все.



Когда Wi-Fi постоянно включен на вашем смартфоне, вы можете автоматически подключиться к любой открытой общедоступной сети, даже к незащищенной. Такой тип подключения может иметь серьезные последствия. Короче говоря, вы можете стать легкой мишенью киберпреступников.



Злоумышленники могут воспользоваться такой незащищенной сетью, чтобы взломать или украсть ваши личные данные – пароли, финансовую информацию, личные фотографии или видео.



Однако, есть способы защитить себя и продолжать использовать бесплатные соединения.



Самый простой способ запретить вашему смартфону автоматически подключаться к любой доступной общедоступной сети – отключить функцию “автоматического подключения” к сетям Wi-Fi, таким образом, вы сможете сами решить, подключаться или нет.



Для этого нужно: