



Почему нужно хранить рулон туалетной бумаги в холодильнике

Нет ничего более неаппетитного, чем вонючий холодильник, но есть очень простой способ устранить затхлый и неприятный запах. Попробуйте положить новый рулон туалетной бумаги на заднюю часть полок холодильника. Как бы безумно это не звучало, но впитывающие свойства туалетной бумаги помогут нейтрализовать запахи, советует housedigest.com.



Чаще всего виновником неприятного запаха является всего лишь маленький фрукт, пролитый сок или старый пакет мясных деликатесов, забытый и засунутый в заднюю часть холодильника. Запахи также могут быть вызваны слишком высокой влажностью и утечкой фреона или аммиака. Убедитесь, что вы очистили свое устройство и устранили все возможные утечки или проблемы с оборудованием, а потом поместите туалетную бумагу в холодильник.



Влажная и темная среда, наряду со старыми продуктами, сахарами и бактериями, делают холодильник идеальной средой для размножения всех видов неприятных частиц запаха.



По понятным причинам туалетная бумага разработана, чтобы быть чрезвычайно впитывающей. Однако она не просто впитывает жидкости при контакте; а также может вытягивать их из окружающего воздуха. Чистый рулон туалетной бумаги в холодильнике поглотит часть внутренней влаги, а вместе с ней и вонючий запах.



Использовать надо только чистый и свежий рулон туалетной бумаги. Нельзя брать из ванной старый рулон, так как он, вероятно, содержит частицы фекалий от спрея для смыва унитаза. Нужно выбирать туалетную бумагу без запаха, чтобы холодильник не пах “лавандовыми полями” или “свежим бельем”. После того, как туалетная бумага впитала запахи в течение нескольких дней, необходимо заменить рулон.



Чтобы придать туалетной бумаге еще большую способность бороться с запахами, можно соединить ее с коробкой пищевой соды или даже нанести пасту из пищевой соды непосредственно на рулон. Поскольку туалетная бумага притягивает влагу, щелочная пищевая сода нейтрализует кислые запахи. Также можно попробовать поместить рулон туалетной бумаги и в другие места, подверженные запахам, например, в туалеты и подвалы.

