



Почему нельзя пользоваться телефоном в самолете и что будет, если вы забудете

Давно известно, что мобильные телефоны излучают радиоволны, которые могут мешать нормальной работе авиационного оборудования, а также вызывать помехи в гарнитурах пилотов.



Несмотря на то, что мобильные телефоны находятся далеко за пределами досягаемости, когда они находятся в полете, они продолжают посылать электрические сигналы в поисках соединения. Переключение в режим полета просто означает, что все сигналы сотовой связи отключены.



Дай Уиттингем, исполнительный директор британского комитета по безопасности полетов, рассказал BBC, что режим полета исторически был важен из-за отсутствия знаний о том, как мобильные устройства влияют на самолеты.



“Были опасения, что они могут помешать работе автоматических систем управления полетом”, – говорит он. “Опыт показал, что риск помех очень мал. Всегда рекомендовалось, чтобы в полете устройства находились в режиме полета”.



К счастью, вы не представляете никакой реальной опасности, если ваше устройство остается в обычном режиме. По словам Тамары Валлуа, руководителя отдела коммуникаций Wizz Air, если бы все пассажиры забыли активировать режим полета, возник бы определенный уровень помех, но самолет точно не вышел бы из строя и не упал бы с неба.