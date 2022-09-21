



Почему моющий пылесос Thomas Amfibia Pet pro plus –лучший подарок на Рош ха-Шана

Знаменитый немецкий моющий пылесос Thomas Amfibia Pet pro plus c бесплатной доставкой на дом по всему Израилю и по специальной цене 2490 шекелей вместо 3490. Это лучший подарок, который вы можете сделать самим себе и своему дому на Рош ха-Шана.



1. За лето в наших домах скопилось много незаметной грязи. Ковры, мягкая мебель и шторы – это признанные пылесборники. Осенью, перед тем, как мы закроем окна в холодные дни, необходимо правильно и тщательно очистить квартиру.







2. Помимо того, что Thomas один из мощнейших пылесосов для уборки, он еще и очищает и увлажняет воздух. Пылесосы Thomas с аквафильтрацией одобрены Британским Фондом по борьбе с аллергией.





3. У модели Thomas Amfibia Pet pro plus есть большой комплект насадок для решения самых разных задач, с ним вы сможете справиться с самыми загрязненными углами квартиры.

4. В дни осенних праздников и в холодный сезон, вся семья большую часть времени проводит дома, поэтому требования к качественной уборке, очистке и увлажнении воздуха повышаются.



5. Циклонная уборка с использованием DryBOX обеспечивает мощное очищение квартиры от пыли и мусора, в промежутках между генеральными уборками и позволяет поддержать чистоту дома и воздуха без особых усилий.



6. «Сделано в Германии» - это не просто слоган компании, но и гарантия отменного качества. Компания Thomas одна из старейших фирм по производству бытовой техники. Компания имеет безупречную репутацию, с 1900 года вся техника производится на заводе в Германии.

Немецкое качество распространяется и на материалы, используемые в производстве пылесосов Thomas – они являются экологичными и соответствуют самым строгим нормам безопасности и критериям качества.





Вы можете приобрести пылесосы Thomas Amfibia Pet pro plus у официального представителя в Израиле компании Electro-Gal на сайте https://lp.thomas-israel.co.il или по телефону *3134.



Акция действительна до 16 октября или до окончания запаса.



Технические характеристики и функциональность Thomas Amfibia Pet pro plus



Для тщательной уборки лучше использовать AquaBOX. В аквафильтре используется многоступенчатая система фильтрации. Принцип работы данной технологии, позволяющей достичь гораздо больших результатов, заключается в том, что воздушный поток сначала проходит сквозь водяную стену, образуемую четырьмя встречными форсунками, а затем через ряд ступеней очистки. В самой водяной стене происходит смачивание каждой пылинки и шерстинки, они становятся тяжелыми и слипаются с другими частичками мусора.

Затем воздух с этой взвесью попадает в «туман» капель воды, где пылинки вращаются в воздушных микроциклонах. Частицы пыли оседают на морских стенках AquaBOX, а затем с каплями воды стекают вниз, в воду. AquaBOX обеспечивает высочайший уровень фильтрации и чистоту обработанного воздуха.



DryBOX – это идеальное решение для сухой уборки. Благодаря технологии фракционного разделения крупный мусор и мелкодисперсная пыль попадают в разные отсеки пылесборника. Видимая глазу грязь отфильтровывается в центральную камеру, а незаметная, но вредная для дыхания пыль задерживается в боковых отсеках маленькими циклонами. На выходе получается только чистый воздух.

DryBOX – это идеальное решение для сухой уборки. Благодаря технологии фракционного разделения крупный мусор и мелкодисперсная пыль попадают в разные отсеки пылесборника. Видимая глазу грязь отфильтровывается в центральную камеру, а незаметная, но вредная для дыхания пыль задерживается в боковых отсеках маленькими циклонами. На выходе получается только чистый воздух.

Благодаря постоянной высокой мощности всасывания он собирает грязь с разных по фактуре поверхностей с первого прохода. Кроме того, новинка отличается высокой маневренностью и удобством хранения. Совместить столько полезных функций в одном приборе более, чем реально – доказано Thomas.



Thomas Amfibia Pet pro plus можно быстро пылесосить множество поверхностей без необходимости постоянно очищать фильтр, а можно убирать тщательно и основательно с увлажнением воздуха. Особенно модель оценят владельцы домашних животных: прибор «на ура» справляется с шерстью питомцев. Типы пылесборников меняются максимально просто. Достаточно определиться с задачей и установить нужный фильтр. Кроме того, у модели Thomas Amfibia Pet pro plus есть большой комплект насадок для решения самых разных задач, в том числе специальные насадки для легкой уборки шерсти с ковров, подстилок животных и мягкой мебели.



В преддверии осенних праздников компания Electro-Gal, официальный представитель бренда в Израиле, предлагает специальную акцию на эту модель: 2490 шек. вместо 3490 ( с возможностью разделить на 24 беспроцентных платежа), 2 года гарантии и бесплатная доставка.



Акция действительна до 16 октября или до окончания запаса.



Вы можете приобрести пылесосы Thomas Amfibia Pet pro plus у официального представителя в Израиле на сайте https://lp.thomas-israel.co.il или по телефону *3134.