



Почему люди расходятся, даже если любят друг друга

Бытует мнение, что люди с различными характерами, интересами и качествами могут находить друг в друге дополняющиеся черты, что может укреплять и обогащать их отношения.



Однако ученые из Университета Колорадо в Боулдере считают, что им удалось развенчать популярный миф о том, что противоположности притягиваются.



В результате проведенного исследования было обнаружено, что большинство партнеров имеют общие черты, включая политические взгляды, уровень образования и привычки употребления алкоголя.



Исследование романтических отношений показало, что в 82-89% анализируемых признаков постоянные партнеры оказывались похожими, лишь 3% признаков оказались существенно отличными.



Отмечается, что чаще всего пары не совпадали по росту, весу, наличию медицинских проблем. Таким образом ученые подтвердили, что вероятность того, что экстраверт образует постоянный союз с другим экстравертом, была не выше, чем у интровертов.



Результаты исследований, опубликованные в журнале Nature Human Behaviour, были основаны на данных только гетеросексуальных пар.