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Почему люди расходятся, даже если любят друг друга
12.09.2023 03:28 Дара Киевская

Почему люди расходятся, даже если любят друг друга

Бытует мнение, что люди с различными характерами, интересами и качествами могут находить друг в друге дополняющиеся черты, что может укреплять и обогащать их отношения.

Однако ученые из Университета Колорадо в Боулдере считают, что им удалось развенчать популярный миф о том, что противоположности притягиваются. 

В результате проведенного исследования было обнаружено, что большинство партнеров имеют общие черты, включая политические взгляды, уровень образования и привычки употребления алкоголя. 

Исследование романтических отношений показало, что в 82-89% анализируемых признаков постоянные партнеры оказывались похожими, лишь 3% признаков оказались существенно отличными. 

Отмечается, что чаще всего пары не совпадали по росту, весу, наличию медицинских проблем. Таким образом ученые подтвердили, что вероятность того, что экстраверт образует постоянный союз с другим экстравертом, была не выше, чем у интровертов. 

Результаты исследований, опубликованные в журнале Nature Human Behaviour, были основаны на данных только гетеросексуальных пар.  

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