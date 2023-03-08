



Почему харедим начинают курить в Пурим в возрасте 10 лет

Портал ynet опубликовал большой материал о феномене детского курения в Пурим среди харедим.



"Явление, когда ультраортодоксальные дети курят на Пурим, широко распространено и является чем-то очень давним, хотя в последние годы предпринимались попытки борьбы с этим", - говорит журналист Исраэль Коэн, вижницкий хасид , выросший в Бней-Браке. "Как и подавляющее большинство моих друзей, я начал курить примерно в шестом классе. На самом деле, есть даже старая шутка о феномене курящих ультраортодоксальных детей".



В чем шутка?



"Почему бы ультраортодоксальному мальчику не благословить нашу жизнь, когда он выкуривает первую сигарету на Пурим?"



Почему?



"Потому что первая сигарета выкуривается в туалете, а это место, где запрещено благословлять".



В атмосфере "все наоборот" в ультраортодоксальной среде - когда на Пурим разрешено и даже желательно напиваться, многие мужчины переодеваются в женщин, а "пуримскому раввину" в разрешено смеяться над руководителями ешивы - многие дети позволяют себе курить, и это считается частью общей атмосферы веселья и общего освобождения от сдержанности.



Ультраортодоксальный медиа-консультант Рафи Перлштейн утверждает, что среди ультраортодоксальной общественности феномен курения на Пурим особенно значителен в хасидском секторе: "В детстве я отчетливо помню, как десятки маленьких детей стояли внутри синагоги и курили. Это было очень заметно и действительно распространенное явление".



Перлштейн, который консультирует по вопросам сектора в нескольких местных органах власти, объясняет, что с годами это явление уменьшилось, но далеко не исчезло. "Сегодня осведомленность гораздо выше - министерство здравоохранения, больничные кассы, ряд муниципалитетов в ультраортодоксальных общинах и государственные органы провели большую разъяснительную работу. Поэтому, однозначно, сегодня вы можете видеть это гораздо меньше, но это абсолютно то явление, которое существует, особенно у хасидов. Там совершенно нормально видеть 11-летнего мальчика с сигаретой и бутылкой виски - это абсолютно то, что происходит и существует".



Подобные вещи говорит и Йосеф Шпейзер, член городского совета Иерусалима, который проводит еженедельные экскурсии по ультраортодоксальным районам столицы в рамках основанной им туристической компании "Израиль-2GO". "Моя бабушка жила в районе Меа Шеарим, и каждую неделю я провожу экскурсии и встречи в ультраортодоксальных районах города. В рамках экскурсий гости из Израиля и из-за рубежа знакомятся со многими обычаями, некоторые из них удивительны и увлекательны, а некоторые - совсем нет. Когда наступает Пурим, все поражаются, видя поощрение или норму, когда маленькие дети, даже в возрасте 7-6 лет, курят открыто и с поощрения взрослых. Отсюда короткий путь к зависимости и разрушению здоровья".



Следует отметить, что, несмотря на популярность такого явления, как курение среди ультраортодоксальных детей, среди ультраортодоксальных взрослых процент курильщиков гораздо ниже, чем в в среднем по Израилю. Однако ультраортодоксальный Институт политических исследований обнаружил, что хотя среди неортодоксальных евреев число курильщиков снизилось с 24,6% в 2010 году до 22% в 2017 году, в эти годы наблюдался рост числа ультраортодоксальных курильщиков с 7% до 10,6%.