



Почему современные музыкальные произведения похожи друг на друга

Музыка является неотъемлемой составляющей жизни большинства современных людей. Она сопровождает нас на пикнике, по дороге на работу, в офисе, на прогулке, дома и так далее. Практически у каждого из нас в смартфоне или на ПК есть собственный плей-лист с любимыми мелодиями. Однако желающие скачать музыку бесплатно все чаще жалуются, что современные композиции утратили индивидуальность и слишком похожи друг на друга. Причин у такого положения дел несколько. Но не стоит думать, что в данной сфере происходит что-то из ряда вон выходящее. Подобные проявления являются вполне обыденными и время от времени случаются в мире музыки.



У каждого периода свои требования



Если внимательно посмотреть на историю развития музыки, можно заметить, что в определенные периоды времени аудитория отдавала предпочтение какому-то одному стилю. Если в 60 – 70-е годы люди с упоением слушали рок, то в 80-е на пике популярности оказались попсовые песни, на смену которым в 90-е уверенно пришел хип-хоп. Песни, относящиеся к другим стилям, в эти периоды тоже появлялись. Но были менее популярными, поскольку не соответствовали модным тенденциям.



Требования слушателей всегда принимаются во внимание



Данный пункт является прямым следствием предыдущего. Каждый композитор желает дать слушателям тот продукт, который будет оценен в полной мере, а не будет пылиться на полке. Такое возможно только в том случае, если новая песня будет полностью соответствовать запросам публики. Поэтому многие творческие люди создают музыкальные новинки, используя в качестве ориентира успевшие полюбиться публике хиты. Часто за основу берется статистика сервисов, на которых можно слушать музыку онлайн.



Более того, требования публики отражаются не только на стиле исполнения. Они также затрагивают и внешность певца. Если внимательно посмотреть фото разных эпох, можно заметить, что похожи не только песни, но и внешний вид исполнителей.



Технологии тоже имеют значение



Если ранее каждое произведение создавали вручную, а в команде было не более 2 – 3 человек, то сегодня для этого используют специальные компьютерные программы, что предусматривает шаблонный подход. Более того, увеличилось и количество людей, работающих над новинками. Отдельные проигрыши, ритм и даже тексты массово тиражируются, а это никак не способствует оригинальности. Но не исключено, что уже в ближайшем будущем ситуация в корне изменится, и в числе подкастов вновь появятся не похожие ни на что творения!