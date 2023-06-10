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Побережье Флориды усеяно смертельно опасными бактериями | Фото: скриншот
10.06.2023 06:29 Дара Киевская

Побережье Флориды усеяно смертельно опасными бактериями

Новое исследование Атлантического университета Флориды и Океанографического института Харбор-Бранч показало, что скопления бурых водорослей саргассов, которые выбрасывает на побережье Флориды, могут быть смертельно опасны.

"Все дело в плотоядной бактерии Vibrio vulnificus, для которой идеальной средой являются саргассы в сочетании с пластиковым мусором. Данные исследования показали, что в выброшенных на берег саргассах содержится большое количество Vibrio vulnificus", - сообщили исследователи. 

Отмечается, что эти бактерии могут вызывают вибриоз - инфекционное заболевание, которое возникает либо при проглатывании бактерий, либо при попадании микробов в открытую рану.

При употреблении в пищу бактерии могут вызвать сильную диарею, спазмы желудка, лихорадку и рвоту. При попадании в открытую рану – смертельно опасное заражение крови с образованием волдырей на коже и сильно пониженным кровяным давлением.



Как сообщал Mignews.ua, украинцев предупреждают о ботулизме из-за массового мора рыбы.

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