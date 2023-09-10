



Победит самый ленивый: В Хорватии прошли соревнования, кто кого перележит

Двадцать один участник, лежа на матах, соревнуется за титул "Самый ленивый гражданин" в конкурсе, который ежегодно проводится на курорте на севере Черногории. Об этом сообщает CNN.



На прошлогоднем конкурсе в курортном поселке Брезна был установлен рекорд – 117 часов лежа. В этом году участники заявили, что они полны решимости не останавливаться на достигнутом.



"Все мы чувствуем себя хорошо, прекрасно, проблем со здоровьем нет, оно нас балует, все, что нам нужно делать – это лежать", – рассказала победительница 2021 года 38-летняя Дубравка Аксич.



Конкурс начали проводить в Хорватии 12 лет назад, чтобы высмеять популярный миф, который называет черногорцев ленивыми, рассказала Радоня Благоевич, организатор и владелица курорта. По ее словам, оставшиеся семь из 21 участников уже провели в лежачем положении 463 часа.



Правила предусматривают, что стояние или сидение считается нарушением и основанием для немедленной дисквалификации, но конкурсантам разрешено тратить 10 минут каждые восемь часов для посещения туалета. Конкурсанты могут читать и пользоваться мобильными телефонами и ноутбуками.

Самый ленивый участник получит приз в размере 1000 евро.