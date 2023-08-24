



По ту сторону: Почти половина американцев общаются с умершими – опрос

В опросе, опубликованном Исследовательским центром Pew 23 августа, приняли участие 5079 взрослых американцев. В общей сложности 44% из них заявили, что вступали во взаимодействие со своими умершими близкими.



Около 34% опрошенных утверждают, что чувствовали присутствие ушедшего члена семьи. Еще 28% сообщили, что они смогли рассказать умершему члену семьи о недавних событиях в своей жизни, а 15% – что смогли получить сообщение от умершего близкого человека.



53% опрошенных американцев никогда не чувствовали, что умерший член семьи навещал их во сне или в какой-либо форме.



Среди опрошенных протестантов 51% общался с умершими во сне или в какой-либо другой форме. У католиков самый высокий процент сообщений об общении с умершими – 66% заявили, что их посещали во сне или в какой-либо другой форме. Среди атеистов было самое низкое количество взаимодействий с умершими – только 26% заявили об этом.



Женщины чаще отмечают общение с умершими – 63%, чем мужчины – 42%.