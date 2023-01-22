



По стопам матери: дочь Мадонны показала фигуру в крайне откровенном наряде

Дочь певицы Мадонны Лурдес Леон пошла по откровенным нарядам по стопам своей знаменитой матери.



Свою фигуру 26-летняя девушка показала своим 452 000 подписчиков в Instagram.



Леон со своей подругой, певицей Eartheater, отправилась в тропический отпуск на Гранд-Кайман, который является крупнейшим из трех Каймановых островов в Карибском бассейне.



Девушки по этому случаю решили устроить фотосессию в откровенных нарядах. Дочь Мадонны облачилась в черное драное платье, которое буквально не оставляет места для воображения. Помимо изгибов ее тела, можно даже в деталях рассмотреть серебряное кольцо, которое она носит в пупке.



