Новости » Life Style
По-прежнему жарко: Погода не претерпит значительных изменений
30.08.2023 09:10 Наталья Богинская

По-прежнему жарко: Погода не претерпит значительных изменений



Прогноз погоды на среду, 30 августа: облачность – переменная, жарко, на побережье ощущается влажность 
 
Израильские метеорологи прогнозируют сегодня жаркую погоду, повышение температуры, но в рамках средней по сезону. Облачность – переменная, на побережье ощущается влажность. 
  

  • в Иерусалиме – 20-31 градусов, 
  • в Тель-Авиве – 24-30, 
  • в Хайфе – 24-28, в Эйлате – 28-39, 
  • в Беэр-Шеве – 21-35, в Мицпе-Рамоне – 22-30, 
  • на побережье Мертвого моря – 29-37, 
  • в Ашкелоне и Ашдоде – 23-31, 
  • в Ариэле – 20-30, 
  • в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-37, 
  • на Голанских высотах – 21-35. 
 
Температура воды на побережье Средиземного моря – 30 ⁰С, ветер слабый, местами до умеренного. 
 
С 31 августа по 2 сентября погода не претерпит значительных изменений, будет по-прежнему жарко.  
 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы