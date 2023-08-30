



По-прежнему жарко: Погода не претерпит значительных изменений





Прогноз погоды на среду, 30 августа: облачность – переменная, жарко, на побережье ощущается влажность



Израильские метеорологи прогнозируют сегодня жаркую погоду, повышение температуры, но в рамках средней по сезону. Облачность – переменная, на побережье ощущается влажность.



в Иерусалиме – 20-31 градусов,

в Тель-Авиве – 24-30,

в Хайфе – 24-28, в Эйлате – 28-39,

в Беэр-Шеве – 21-35, в Мицпе-Рамоне – 22-30,

на побережье Мертвого моря – 29-37,

в Ашкелоне и Ашдоде – 23-31,

в Ариэле – 20-30,

в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-37,

на Голанских высотах – 21-35.



Температура воды на побережье Средиземного моря – 30 ⁰С, ветер слабый, местами до умеренного.



С 31 августа по 2 сентября погода не претерпит значительных изменений, будет по-прежнему жарко.

