



По данным опроса, почти 50% израильтян считают Россию врагом

На этой неделе русскоязычный израильский новостной сайт опубликовал исследование, которое показывает, что около половины израильтян считают Россию "врагом Израиля". Опрос проходил с 15 по 17 августа, в нем приняли участие 4712 респондентов.



Согласно опросу, 49% респондентов считают Россию "врагом Израиля"; 42% считают, что Россия "не друг и не враг Израиля"; и только 6% считают Россию "другом Израиля".



Среди репатриантов из Украины заметно больше неприязни к России: 61% считают Россию врагом Израиля. Такого же мнения среди репатриантов из России придерживается только 37%.



Кроме того, 66% респондентов заявили, что в настоящее время негативно относятся к Российской Федерации, среди них 58% иммигрантов из России и 76% иммигрантов из Украины. Только 13% опрошенных положительно относятся к Российской Федерации.

