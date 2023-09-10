



Самый дорогой алмаз в мире: Почему он розового цвета и стоит миллионы долларов



По данным IFL Science, самым дорогим алмазом в мире считают “Розу Луло”, которая была добыта в 2022 году на руднике Луло в Анголе. Он весит 170 карат и окрашен в редкий розовый цвет.



По одной из версий, минерал приобретает оттенок из-за того, что в процессе образования его структура скручивается и проходящий через алмаз свет преломляется и отражается не так, как обычно.



Самыми ценными драгоценностями являются "алмазы чистой воды", которые полностью прозрачны и не имеют дефектов. Цветные алмазы ценятся выше – их доля в алмазной промышленности составляет всего лишь 0,01%, то есть красивым оттенком обладает только 1 из 10 000 алмазов. Зеленые, фиолетовые, оранжевые, красные и желтые минералы при всей своей редкости встречаются относительно часто. А вот алмазы розового и голубого оттенка – это уникальная редкость.



В случае с “Розой Луло”, искажение оказалось таким, что на выходе получается именно розовый цвет – еще немного, и амаз стал бы коричневым и был бы не таким дорогим.



До его обнаружения самым дорогим алмазом считалась “Розовая звезда”, которая в 2017 году была продана в Гонконге за 71,2 миллиона долларов. Изначально его вес оценивался в 132,5 карата, но потом его уменьшили до 59,6 каратов. Есть сведения, что австралийская горнодобывающая компания Lucapa Diamond уже продала “Розу Луло”, однако кому и за сколько миллионов долларов – неизвестно.

