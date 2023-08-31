



Пнина Розенблюм перенесла сложную операцию

Более пяти месяцев назад израильская актриса и модель Пнина Розенблюм перенесла сложную операцию по замене тазобедренного сустава, после чего в течение последних месяцев она проходила длительный процесс реабилитации и ходила, в том числе, с тростью.



Этим все не закончилось - в начале недели Розенблюм снова оказалась на операционном столе, на этот раз для проведения операции по замене второго тазобедренного сустава.



В минувшее воскресенье Розенблюм была сделана операция по замене тазобедренного сустава, на следующий день она уже была отпущена домой, так как ей предстоит длительная реабилитация. Теперь она делится видео из больницы в окружении членов своей семьи и пишет: "У меня были очень напряженные шесть месяцев, совсем не легкие. Вы, наверное, спрашиваете, куда я пропала, почему мы не встречались на регулярных встречах в торговых центрах. К сожалению, мне пришлось перенести 2 операции по замене тазобедренного сустава. Операция изменила мою жизнь, я наконец-то стою на обеих ногах, все еще восстанавливаюсь, но с каждым днем чувствую себя все лучше".

