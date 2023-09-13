



Пляжи от Ришон-ле-Циона до Нетании закрыты из-за попадания сточных вод в море

Министерство здравоохранения рекомендует не купаться на пляжах, охватывающих большую часть средиземноморского побережья страны, после того как проливные дожди смыли стоки из канализации Тель-Авива в море.



По данным ведомства, пляжи от центра Ришон-ле-Циона до Нетании будут закрыты для купания из-за загрязненной воды. Зона протяженностью около 40 километров охватывает густонаселенный регион Гуш-Дан, включая пляжи в Тель-Авиве, Бат-Яме, Герцлии и Полеге, а также ряд природных заповедников.



“Министерство здравоохранения предостерегает от купания на этих пляжах до тех пор, пока дожди не прекратятся и анализы воды не станут чистыми”, – говорят в минздраве.



По данным Метеорологической службы Израиля, остатки шторма “Даниэль” сегодня за несколько часов сбросили около 36 миллиметров воды на районы к северу от Тель-Авива, что составляет около 7% от среднегодового показателя для этого района.