



Пляж Дгания открылся после многолетнего перерыва

Пляж Дгания на озере Кинерет, основной локации внутреннего израильского туризма, вновь открылся для публики во вторник после того, как он был закрыт в течение многих лет из-за строительных и реставрационных работ. Пляж открылся на публичной церемонии, организованной министром охраны окружающей среды Идит Сильман.



Первоначально пляж был закрыт для публики из-за масштабных работ, проведенных израильской национальной компанией водоснабжения "Мекорот", которая построила инфраструктуру подземных водопроводов для Иордании в рамках соглашения, подписанного в 1990-х годах между двумя ближневосточными соседями.



"Министерство охраны окружающей среды продолжит работу по защите права населения на свободный проход к доступным и свободным от мусора берегам Галилейского моря", — заявила Сильман на церемонии. — "Министерство работает с различными имеющимися в его распоряжении инструментами для защиты и сохранения водоемов страны".



Министр Сильман также выразила оптимизм в отношении того, что пляж может стать популярным туристическим местом, заявив, что повторное открытие пляжа Дгания символизирует очень важный шаг в широком процессе развития пляжной инфраструктуры на озере Кинерет.



"Мы благодарим Министерство охраны окружающей среды, "Мекорот" и Управление водного хозяйства за их сотрудничество в восстановлении пляжа Дегания после многих лет забвения и длительного периода закрытия", — сказал Идан Гринбаум, председатель Ассоциации городов Кинерета.



Ицхак Аронович, председатель национальной водной компании "Мекорот", также приветствовал этот шаг, заявив, что общественность, наконец, сможет пользоваться новым комплексом для отдыха и развлечений.

