



Plus-size блогерша призывает отели увеличивать холлы

Джелинн Чейни путешественница и создательница стиля жизни из Ванкувера, заявила, что ее цель - сделать индустрию путешествий более приемлемой для всех.



Чейни требует, чтобы отели поднимали сиденья для унитазов и оснащали каждый номер ручными душевыми лейками, чтобы люди с большим весом могли пользоваться удобствами.



В апреле блогерша обратилась к Федеральному авиационному управлению США с просьбой "защитить" путешественников с большим ростом и весом и сделать перелет в автобусе удобным и доступным для всех.

В своем последнем видеоролике Чейни привела несколько требований к гостиницам по всему миру, в том числе: "Сделать лифты и коридоры просторными, чтобы облегчить передвижение крупных людей и тех, кто пользуется мобильными устройствами".Чейни также попросила установить поручни в бассейнах и прочные стулья, чтобы люди могли спокойно отдыхать. Среди требований блогерши - установка более прочных кроватей, халаты с учетом размера до 6 XL и полотенца для гостей размера plus-size.