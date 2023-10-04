Plus-size блогерша призывает отели увеличивать холлы
Джелинн Чейни путешественница и создательница стиля жизни из Ванкувера, заявила, что ее цель - сделать индустрию путешествий более приемлемой для всех.
Чейни требует, чтобы отели поднимали сиденья для унитазов и оснащали каждый номер ручными душевыми лейками, чтобы люди с большим весом могли пользоваться удобствами.
В апреле блогерша обратилась к Федеральному авиационному управлению США с просьбой "защитить" путешественников с большим ростом и весом и сделать перелет в автобусе удобным и доступным для всех.
В своем последнем видеоролике Чейни привела несколько требований к гостиницам по всему миру, в том числе: "Сделать лифты и коридоры просторными, чтобы облегчить передвижение крупных людей и тех, кто пользуется мобильными устройствами".
@jaebaeofficial 🏨 Embracing Inclusivity in Hospitality 🌟 Creating a space where every guest feels valued and comfortable is essential. Size-inclusive hotel amenities are more than just accommodations – they're a statement of respect for diverse needs and body types. From spacious chairs to thoughtful bathroom facilities, every detail matters. Elevators, pool areas, and dining spaces should be designed to ensure ease of movement and relaxation. Let's make travel truly accessible and welcoming for travelers of all sizes and abilities. 💙 • • • #InclusiveHospitality #TravelWithComfort #RespectAndDiversity #PlusSizeTravel #PlusSizeFriendly #InclusiveTravel #AccessibleTravel #SizeFriendly #TravelInclusivity #Fyp ♬ Good Vibes - Rerewrpd
Чейни также попросила установить поручни в бассейнах и прочные стулья, чтобы люди могли спокойно отдыхать. Среди требований блогерши - установка более прочных кроватей, халаты с учетом размера до 6 XL и полотенца для гостей размера plus-size.