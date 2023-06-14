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Плотоядные бактерии убили американца, который употреблял сырых устриц
14.06.2023 09:49 Дара Киевская

Плотоядные бактерии убили американца, который употреблял сырых устриц

В Департаменте общественного здравоохранения округа Сент-Луис, штат Миссури (США) сообщили, что после употребления в пищу сырых устриц скончался 54-летний мужчина.

"Мужчина заразился плотоядной бактерией Vibrio vulnificus, которая может передаваться при употреблении сырых или недостаточно приготовленных моллюсков", - отметили в медучреждении.  

Как известно, наибольшую опасность это представляет для людей с ослабленной иммунной системой. 

Как сообщал Mignews.ua, побережье Флориды усеяно смертельно опасными бактериями.

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