



Плотоядные бактерии убили американца, который употреблял сырых устриц

В Департаменте общественного здравоохранения округа Сент-Луис, штат Миссури (США) сообщили, что после употребления в пищу сырых устриц скончался 54-летний мужчина.



"Мужчина заразился плотоядной бактерией Vibrio vulnificus, которая может передаваться при употреблении сырых или недостаточно приготовленных моллюсков", - отметили в медучреждении.



Как известно, наибольшую опасность это представляет для людей с ослабленной иммунной системой.



Как сообщал Mignews.ua, побережье Флориды усеяно смертельно опасными бактериями.