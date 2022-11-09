



Площадь в Иерусалиме назвали в честь португальца, спасшего 10 000 евреев

Муниципалитет Иерусалима во вторник назвал площадь в честь португальского дипломата Аристидеша де Соуза Мендеша, спасшего тысячи евреев во время Холокоста. Дипломат бросил вызов португальскому диктатору Салазару и предоставил визы во Францию людям, спасающимся от нацистских преследований. Мэр Иерусалима заявил, что площадь “теперь носит имя героя”.



На церемонии в иерусалимском районе Кирьят-а-Йовель, на которой присутствовали несколько потомков спасенных героем людей и члены семьи дипломата, было прославлено мужество Мендеша.



“Этот маленький уголок Иерусалима, вечного города, теперь носит имя героя”, – сказал мэр Иерусалима Моше Лев. “Подумайте о тысячах людей, которые будут проходить здесь каждый день. Многие из них, возможно, обязаны жизнью Мендешу”.



“История не сразу признала его самоотверженность и мужество, но сегодня мы должны не должны забывать о таких смелых поступках. Тень антисемитизма сопровождает нас во всех сферах жизни. Поэтому так важно помнить о храбрости этого героя”, – добавил мэр.