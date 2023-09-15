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"Пленила сердце": Бибер трогательно поздравил жену с годовщиной
15.09.2023 11:06 Алина Груднева

"Пленила сердце": Бибер трогательно поздравил жену с годовщиной

Популярный исполнитель Джастин Бибер трогательно поздравил свою супругу Хейли с годовщиной.

На своей странице в Instagram певец опубликовал серию семейных снимков.

"Ты пленила мое сердце. Я знаю, что это путешествие с тобой превзойдет наши самые смелые ожидания. Так что давай продолжим мечтать о большем, детка. Счастья на веки вечные. Я люблю тебя всеми фибрами души", — сказал Бибер.

Джастин и Хейли сыграли свадьбу пять лет назад. Они в браке с 2018 года.

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