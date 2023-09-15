



"Пленила сердце": Бибер трогательно поздравил жену с годовщиной

Популярный исполнитель Джастин Бибер трогательно поздравил свою супругу Хейли с годовщиной.



На своей странице в Instagram певец опубликовал серию семейных снимков.



"Ты пленила мое сердце. Я знаю, что это путешествие с тобой превзойдет наши самые смелые ожидания. Так что давай продолжим мечтать о большем, детка. Счастья на веки вечные. Я люблю тебя всеми фибрами души", — сказал Бибер.



Джастин и Хейли сыграли свадьбу пять лет назад. Они в браке с 2018 года.



