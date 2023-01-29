



Плавучий шоппинг: аквариумная рыбка расплатилась кредиткой через Nintendo Switch

Автор YouTube-канала собрал устройство с видеокамеры и сетки с символами, перед которыми плавала его аквариумная рыбка. Система интерпретировала перемещение рыбок как ввод команд, что позволяло таким образом "проходить" разные игры. Процесс странный, но зрителям нравилось за этим наблюдать.



Из-за хаотичности поведения рыбкам необходимо сделать огромное количество перемещений – на прохождение игры Pokémon Sapphire они потратили 3195 часов против в среднем 30 часов у людей. Поэтому блогер обычно запускал трансляцию и занимался другими делами. Так было и в этот раз, но игра внезапно зависла и система переключилась в основное меню. Контроллер при этом продолжал фиксировать перемещение рыбки.



Зрители увидели, как рыбка активировала сервис Nintendo eShop, прошла авторизацию, а затем создала запрос на пополнение счета Switch с привязанной кредитки блогера. Когда запрос успешно прошел, рыбка купила хозяину новый аватар, затем загрузила эмулятор N64 и также переименовала его аккаунт в "ROWAWAWAWA¥". Но и этого еще не все – от имени владельца она написала электронное письмо PayPal для подтверждения транзакций.



Плавающий "хакер" дебоширил 7 часов. Техподдержка Nintendo позже согласилась отменить операцию и вернула средства, но не игровые баллы. Ущерб в результате оказался небольшим.