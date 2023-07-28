



Платный вход: Магазин в Барселоне будет штрафовать ничего не купивших туристов

Старинная бакалейная лавка в центре Барселоны пообещала штрафовать посетителей, зашедших в торговый зал, но ничего не купивших. Речь о гастрономе Queviures Múrria, открывшемся в 1898 году и ставшем одной из достопримечательностей испанского города.



Правда, большинство туристов интересуют вовсе не вино и элитные закуски, а старинные часы и мебель из красного дерева. Многие посетители хотят просто сфотографировать обстановку, а другие хотят сделать селфи в антураже мясной лавки XIX века с антикварной мебелью.



Владельцы магазина вывесили на дверях табличку с довольно вежливым текстом: “Просто зайти посмотреть – пять евро с человека. Спасибо".



По словам менеджера магазина Тони Мерино, мера призвана ”хотя бы чуть-чуть уменьшить поток посетителей”.