Платный вход: Магазин в Барселоне будет штрафовать ничего не купивших туристов
Старинная бакалейная лавка в центре Барселоны пообещала штрафовать посетителей, зашедших в торговый зал, но ничего не купивших. Речь о гастрономе Queviures Múrria, открывшемся в 1898 году и ставшем одной из достопримечательностей испанского города.
Правда, большинство туристов интересуют вовсе не вино и элитные закуски, а старинные часы и мебель из красного дерева. Многие посетители хотят просто сфотографировать обстановку, а другие хотят сделать селфи в антураже мясной лавки XIX века с антикварной мебелью.
Владельцы магазина вывесили на дверях табличку с довольно вежливым текстом: “Просто зайти посмотреть – пять евро с человека. Спасибо".
По словам менеджера магазина Тони Мерино, мера призвана ”хотя бы чуть-чуть уменьшить поток посетителей”.
‼️ S’han acabat els flaixos sense gastar: així és el cartell de Queviures Múrria que ha aconseguit de frenar l’onada de turistes que cada dia entraven al local a mirar i tafanejarhttps://t.co/Y2FJNOwilo pic.twitter.com/7czkMGeKhJ— VilaWeb (@VilaWeb) July 13, 2023