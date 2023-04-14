



Платная подписка на контент и другие обновления Twitter

Пользователи Twitter смогут предлагать подписчикам платную подписку на контент, включая длинные тексты и многочасовые видео. Об этом владелец компании Илон Маск сообщил 13 апреля.



Пользователи, предлагающие подписку на свой контент, получат всю прибыль, которую заработают на платформе, за исключением сборов Android и iOS. Twitter не будет брать деньги в течение первых 12 месяцев. Доступ к этой функции можно получить на вкладке “Монетизация” в настройках. Илон Маск добавил, что платформа поможет продвигать такой контент, ведь наша цель — максимально увеличить процветание создателей.



Также в Twitter появилась новая функция для подписчиков Blue, теперь они смогут писать твиты длиной до 10 тысяч символов. К тому же, владельцы проплаченной синей галочки получили возможность форматировать текст – делать шрифт жирным или курсивным.



После 20 апреля в соцсети исчезнут бесплатные синие галочки, отметки верифицированных аккаунтов останутся только у пользователей, заплативших за это, а также у государственных учреждений и должностных лиц.



6 ноября соцсеть запустила функцию платной верификации, которая позволяет пользователям получать “ту самую” галочку стоимостью $7,99.



Аккаунт Twitter Blue обойдется владельцу в $11 в месяц. Его подписчики имеют приоритет в поиске, упоминаниях и ответах. Twitter утверждает, что использует этот сервис в качестве источника дохода, а также для борьбы со спамом и ботами. Сначала подписка стоила $8 для пользователей Android и $11 для владельцев смартфонов на iOS, но 19 января платформа уравняла стоимость Twitter Blue для всех .



С 15 апреля в опросах в Twitter смогут участвовать только верифицированные аккаунты. Также только проверенные аккаунты будут отображаться в рекомендациях Twitter For You.