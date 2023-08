Платформа X будет вести прямую трансляцию поединка Маска с Цукербергом

Сервис микроблогов X получит право на трансляцию поединка Илона Маска с основателем Meta Platforms Марком Цукербергом. По словам Маска, все деньги, которые X заработает на трансляции боя, будут направлены на благотворительность.



Следует отметить, что никаких новых деталей о предстоящем поединке эксцентричный предприниматель не сообщил.



Марк Цукерберг сомневается в том, что Маск будет с ним драться.



Сам Маск никаких комментариев на этот счет не давал, но об отмене боя никто официально не объявлял.



Владелец X утверждает, что активно тренируется перед поединком. По словам Маска, на посещение спортзала у него нет времени. Поэтому ему приходится проводить тренировки “прямо на рабочем месте”.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.



All proceeds will go to charity for veterans.