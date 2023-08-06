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Платформа X будет вести прямую трансляцию поединка Маска с Цукербергом
06.08.2023 19:15 Евгения Маркова

Платформа X будет вести прямую трансляцию поединка Маска с Цукербергом

Сервис микроблогов X получит право на трансляцию поединка Илона Маска с основателем Meta Platforms Марком Цукербергом. По словам Маска, все деньги, которые X заработает на трансляции боя, будут направлены на благотворительность.

Следует отметить, что никаких новых деталей о предстоящем поединке эксцентричный предприниматель не сообщил. 

Марк Цукерберг сомневается в том, что Маск будет с ним драться. 

Сам Маск никаких комментариев на этот счет не давал, но об отмене боя никто официально не объявлял. 

Владелец X утверждает, что активно тренируется перед поединком. По словам Маска, на посещение спортзала у него нет времени. Поэтому ему приходится проводить тренировки “прямо на рабочем месте”.

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