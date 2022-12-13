



Платье за 2,5 млн, гигантский торт, сонмы зрителей: свадьба Джигана и Самойловой

Рэпер Джиган состоит в браке с Оксаной Самойловой уже десять лет. Отношения пара узаконила 12 декабря 2012 года. В юбилейную годовщину решила воспроизвести самый счастливый день, но с изменениями по бюджету и гостям. "Эта свадьба куда важнее спустя десять лет", — призналась сама Оксана под новыми свадебными фото. Вчера, 12 декабря 2022 года, состоялась повторная, "обновлённая" церемония бракосочетания музыканта и блогерши.



Свадьбу показывали в прямом эфире в сети "ВКонтакте", трансляцию уже посмотрели около 7,4 миллиона зрителей. Вели Антон Шастун, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко. Что до звёздных гостей, на "свадьбу века" пришли Клава Кока, Тимати, Егор Крид, HammAli & Navai, Анна Седокова, Лена Перминова, Artik & Asti, Юлия Самойлова, Яна Рудковская и другие.



Наряды "молодоженов" были весьма дорогими : 700 тысяч рублей за костюм жениха и 2,5 миллиона рублей за главное платье невесты. Сама Оксана в социальных сетях сообщила - наряд достался ей в качестве свадебного подарка. "Это была история о том, как мне подарили платье мечты за 2,5 миллиона рублей". Причём себя она назвала "невестой своей детской мечты". На подготовку звездная пара потратила, должно быть, десятки миллионов рублей.Под конец праздника Оксана и Джиган удивили всех гигантским многоярусным тортом, украшенным цветами из крема и фигурками супругов с детьми. Элемент шоу или неожиданность, но свадебный десерт чуть не уронили. И это заставило всех поволноваться, но, к счастью, все быстро уладили. Кстати, часть торта оказалась муляжом.