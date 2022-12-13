Платье за 2,5 млн, гигантский торт, сонмы зрителей: свадьба Джигана и Самойловой
Рэпер Джиган состоит в браке с Оксаной Самойловой уже десять лет. Отношения пара узаконила 12 декабря 2012 года. В юбилейную годовщину решила воспроизвести самый счастливый день, но с изменениями по бюджету и гостям. "Эта свадьба куда важнее спустя десять лет", — призналась сама Оксана под новыми свадебными фото. Вчера, 12 декабря 2022 года, состоялась повторная, "обновлённая" церемония бракосочетания музыканта и блогерши.
Свадьбу показывали в прямом эфире в сети "ВКонтакте", трансляцию уже посмотрели около 7,4 миллиона зрителей. Вели Антон Шастун, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко. Что до звёздных гостей, на "свадьбу века" пришли Клава Кока, Тимати, Егор Крид, HammAli & Navai, Анна Седокова, Лена Перминова, Artik & Asti, Юлия Самойлова, Яна Рудковская и другие.
Наряды "молодоженов" были весьма дорогими : 700 тысяч рублей за костюм жениха и 2,5 миллиона рублей за главное платье невесты. Сама Оксана в социальных сетях сообщила - наряд достался ей в качестве свадебного подарка. "Это была история о том, как мне подарили платье мечты за 2,5 миллиона рублей". Причём себя она назвала "невестой своей детской мечты". На подготовку звездная пара потратила, должно быть, десятки миллионов рублей.
Под конец праздника Оксана и Джиган удивили всех гигантским многоярусным тортом, украшенным цветами из крема и фигурками супругов с детьми. Элемент шоу или неожиданность, но свадебный десерт чуть не уронили. И это заставило всех поволноваться, но, к счастью, все быстро уладили. Кстати, часть торта оказалась муляжом.