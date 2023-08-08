



Платье Одри Хепберн из "Завтрака у Тиффани" продадут на аукционе

Розовое платье Одри Хепберн из фильма "Завтрак у Тиффани" будет выставлено на аукционе Julien's Auctions и Turner Classic Movies. Об этом пишет Prestige Online.



В общей сложности будет продано более 1400 модных памятных вещей из Голливуда. Например, реквизит из "Звездных воен", "Чужого", "Железного человека" и других фильмов.



Также на аукционе будут представлены несколько вечерних нарядов принцессы Дианы.



Но главным лотом аукциона станет платье, которое носила Хепберн. Юбер де Живанши разработал этот наряд для своей музы из шелкового атласа и органзы. Платье украшено блестками, бусинами и золотыми аппликациями с кисточками.



Ожидается, что за него выручат от 100 тысяч до 400 тысяч долларов.