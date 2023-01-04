



Плата за проезд через Кармельский туннель снова вырастет

Стоимость проезда по Кармельскому туннелю повышается каждый квартал. Дело в том, что туннель эксплуатирует частная компания "Кармельтон", являющаяся своеобразным монополистом на рынке хайфских дорог.



Туннель – самый короткий и быстрый путь между северной и южной частями города. Тариф для абонентов туннеля повышается на 13%.



Водители частных автомобилей, которые ранее платили 8,63 шекеля за разовый проезд по дороге, теперь должны будут платить 9.79 шекеля. Еще одно повышение тарифа касается общественного транспорта – новый тариф будет составлять 32 шекеля вместо 31 шекеля.