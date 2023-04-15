



План "Титаника", который помог расследовать крушение, продается за $248 тысяч

Более 10 лет исторический рисунок находился в музее в Белфасте, а теперь может попасть в частную коллекцию.



В Великобритании компания Henry Aldridge&Son выставила на аукцион план корабля "Титаник", который использовали в расследовании кораблекрушения в 1912 году. Вскоре после крушения "Титаника" Британская торговая палата заказала судоходной компании White Star Line 10-метровый план поперечного разреза корабля. Рисунок, созданный архитекторами от руки, повесили в зале судебного слушания, чтобы 96 свидетелей с помощью указания демонстрировали разные части судна во время показаний.



После расследования, установившего причиной крушения "чрезмерную скорость" движения, план вернули White Star Line, а в 2011 году компания продала его частному коллекционеру за 220 000 фунтов стерлингов, что на тот момент было мировым рекордом для вещей из "Титаника". В 2012 году рисунок выставили в музее “Титаник Белфаст” в Северной Ирландии, где он прошел архивную стабилизацию.



22 апреля Henry Aldridge and Son проведет аукцион, выставив план на продажу за 200 000 фунтов стерлингов (более $248 000). Организаторы уверяют, что на бумаге сохранились следы мела, использованного при расследовании катастрофы.



"Этот лот представляет возможность приобрести самую уникальную и исторически значимую часть истории Титаника, которая существует в виде изображений, которая выпадает раз в жизни. Это замечательное и удивительное произведение, как в историческом, так и визуальном плане, и оно омрачает все, что мы видели на рынка для "Титаника" с точки зрения размера", – рассказал аукционист Эндрю Олдридж.