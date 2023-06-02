



Питт заявил, что Джоли намеренно продала часть их бизнеса российскому олигарху

Бывшие супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли через четыре года после официального развода все еще продолжают выяснять свои отношения. Актер обвинил бывшую жену в том, что она тайно продала часть их бизнеса – винодельческие Château Miraval. По словам Питта, Джоли намеренно отдала половину акций российскому миллиардеру и владельцу Stoli Group Юрию Шефлеру. Со своей стороны, Брэд был против сотрудничества с россиянином и несколько раз отклонял его предложение.



Поэтому актер снова подал на бывшую супругу в суд. О продаже части бизнеса актер узнал в 2021 году и уверяет, что Анджелина сделала это намеренно, чтобы отомстить ему за судебную волокиту по поводу опеки над детьми, пишет Page six.



Более того, как утверждает Питт, актриса не просто так отдала свою долю именно Шефлеру. Якобы Джоли знала, что это плохо отразится на бизнесе, учитывая связи олигарха с Путиным.



"Ее решение прекратить переговоры с Питтом было намеренным и безосновательным. Как будет продемонстрировано в суде, действия Джоли были незаконными, а также серьезно и намеренно нанесли ущерб Питту и несправедливо обогатили ее саму. Stoli и Джоли пытались принудить Питта к партнерству с незнакомцем и что еще хуже, незнакомцем с токсичными ассоциациями и намерениями", – говорится в документе, который подали представители Питта в Высший суд Лос-Анджелеса.



Брэд Питт и Анджелина Джоли приобрели винодельню на юге Франции в 2008 году. Для актера иметь такой бизнес было “давней мечтой”, так что он вложил немало усилий и средств в продвижение своей торговой марки.