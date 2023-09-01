



Пирс Морган на слова принца Гарри о ветеранах: балбес избалованный

Принц Гарри в своем новом документальном сериале от Netflix под названием "Сердце непокоренного" пожаловался на отсутствие поддержки для ветеранов, прошедших войну в Афганистане.



"Самой большой проблемой для меня было то, что никто из окружающих не мог мне помочь. У меня не было поддержки, мне не давали экспертного совета, который помог бы определить, что на самом деле со мной происходит", — сказал он.



Его слова вызвали общественный резонанс и массу критики. Бывший королевский морской пехотинец и друг принца Бен МакБин, потерявший во время службы конечности, раскритиковал Гарри.



"Я прикрывал его спину 15 лет. Я всегда защищал его, но это не значит, что я должен соглашаться со всем, что исходит из его уст. В этом герцог Сассекский ошибается. Я могу сказать, положа руку на сердце, что британские СМИ, действительно освещали истории ветеранов. Одним из единственных положительных моментов после травмы было то, как средства массовой информации поддерживали наши войска", - сказал он.



Резко по поводу слов принца высказался также популярный британский телеведущий Пирс Морган: "Осточертело, что этот избалованный балбес постоянно играет роль жертвы и лжет о том, что не получил поддержку".