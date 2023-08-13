



Пинса – гораздо более легкая альтернатива пицце и кальцоне

В Bardo, шикарном итальянском ресторане Лондона, шеф-повар Грациано Боначина подает пинсу, давнее древнеримское блюдо – “сестру пиццы и кузину кальцоне” Ее тесто состоит из смеси соевой, рисовой и пшеничной муки, которая ферментируется в течение 72 часов, затем растягивается в тонкую овальную форму и посыпается начинкой. В результате получается легкий, воздушное тесто с хрустящей внешней оболочкой, которое легче усваивается.



По словам Боначины, это блюдо “родилось в Лацио, недалеко от Рима, несколько столетий назад, хотя экспоненциальный рост его популярности начался лишь около 10 лет назад”.



Пинса отличается от пиццы составом мучной смеси муке и количеством воды.



“Мука тонко перерабатывается для получения смеси с низким содержанием глютена и высоким содержанием воды без добавления животных жиров. Тесто гораздо более гидратированное, чем у пиццы. В пинсе более 80% воды, а в пицце – около 65%, что приводит к образованию прозрачных воздушных карманов и более выраженной хрусткости”, – говорит шеф.