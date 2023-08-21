



Пингвин получил звание генерал-майора норвежской Королевской гвардии

Пингвин в зоопарке Эдинбурга по имени Сэр Нильс Улаф III торжественно получил звание генерал-майора Королевской гвардии Норвегии.



Во время того, как два сотрудника зоопарка прикрепляли пингвину значок к крылу, 160 солдат стояли по стройке смирно.



"Это поощрение за хорошее поведение и за то, что сэр Нильс Улаф III является примером для остальных пингвинов Эдинбургского зоопарка. Это важная веха в его карьере талисмана гвардии", - рассказал о своем начальнике майор норвежской Королевской гвардии Фредрик Грессет.



Как передает Bild, так исторически сложилось, что талисман норвежских военных живет в Шотландии. В 1913 году норвежский предприниматель подарил Эдинбургскому зоопарку королевских пингвинов, а в 1961 году солдаты гвардии Норвегии посетили зоопарк и влюбились в животных, сделав одного из них своим талисманом. После смерти Нильс Улафа III титул унаследует кто-то из его братьев.



Каждый год норвежские солдаты отправляют пингвинам Эдинбургского зоопарка рождественские открытки и рыбу в качестве подарка. Традиционно при каждом посещении гвардией зоопарка военный талисман получает повышение.



В 2008 году Нильса Улафа III посвящали в рыцари от имени короля Норвегии Харальда V: правда, тогда пингвин от волнения испражнился прямо во время церемонии. На этот раз все прошло без эксцессов.