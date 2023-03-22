



Пилотов отстранили от работы из-за фото кофе в кабине

Два пилота индийского бюджетного авиаперевозчика Spicejet были отстранены от должности после того, как фотография полной чашки кофе, которую они поставили на органы управления в кабине, стала вирусной. Даже если прольется небольшое количество жидкости, это потенциально может серьезно повлиять на работу систем самолета.



Инцидент произошел, когда индуисты по всей Индии праздновали Холи, также известный как “Фестиваль красок”. По фото казалось, что летчики участвовали в торжестве и баловались в кабине экипажа печеньем Гуджия — традиционным десертом, который обычно едят во время праздника.



Рядом с гуджией стояла одноразовая чашка с кофе. Его разместили на пульте управления во время рейса 8 марта из Нью-Дели в город Гувахати. Фотография была опубликована в социальных сетях и быстро стала вирусной — в основном из-за гневной реакции пилотов и специалистов по авиационной безопасности по всему миру.



Горячие напитки следует употреблять в закрытых емкостях.



The Times of India , сообщившая об этом случае, отмечает, что у многих авиакомпаний строгие правила в отношении употребления горячих напитков в кабине экипажа, поскольку жидкости могут пролиться на бортовые системы. Например, во многих компаниях пилоты должны пить только из запечатанных контейнеров и не держать контейнер над различными органами управления.



После публикации фотографии авиакомпания Spicejet сообщила, что проверила личности пилотов, причастных к инциденту, и они отстранены до окончания расследования. “В Spicejet действует строгая политика в отношении потребления пищи в кабине экипажа, и ее придерживаются все летные экипажи. По завершении расследования будут приняты соответствующие дисциплинарные меры”, — говорится в сообщении компании для СМИ. Расследованием инцидента занимается и глава Управления гражданской авиации Индии.

