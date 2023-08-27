



Пилот привез домой из Токио потерянную куклу техасской девочки

Руди и Селеста Домингес после возвращения в Соединенные Штаты из поездки на Бали, Индонезия, обнаружили, что их дочь Валентина потеряла куклу Беатрис. В последний раз куклу видели в самолете в Токио, где семья сделала остановку во время полета.



Валентина Домингес рассказала, что Беатрис – ее любимая игрушка.



“Беатрис приносит мне счастье и моя лучшая подруга”, – поделилась Валентина . “Когда она пропала, мне было очень плохо. Мне казалось, что мое сердце разбито”.



Родители разместили сообщение о потерянной кукле в Facebook, и это сообщение привлекло внимание Джеймса Данена, пилота American Airlines.Данен связался с бюро находок Turkish Airlines в аэропорту Ханеда в Токио и смог найти Беатрис. Он лично провез куклу по всему миру, по пути фотографируя Валентину в различных аэропортах.



На этой неделе Данен лично доставил куклу девочке.



“Я была на седьмом небе от счастья”, – рассказала Валентина. “Я знала, что Беатрис злится на меня, но была счастлив, что смогу увидеть ее снова”.



“Я был очень рад, что смог сделать кому-то что-то хорошее”, – признался пилот.



