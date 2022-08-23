



Пике появился с новой пассией на публике: Шакира в бешенстве

Защитник Барселоны Жерар Пике вскоре после развода с Шакирой объявился на публике с новой пассией.

Футболист, не стесняясь, обнимался и целовался с 23-летней студенткой.

По данным Mirror, Шакира была в бешенстве от такой наглости со стороны экс-супруга, ведь они подписали соглашение, согласно которому год после расставания не будут появляться на публике с новыми партнерами.

"Очевидно, что между Пике и Кларой есть отношения. Я видела между ними много любви. Шакире из-за этого очень больно. Такого Пике мы еще не видели. Я никогда не видела его таким влюбленным с певицей", - сказала журналистка Лаура Ройж.