



Пиар-ход: Гарри и Меган не довольны извинениями газеты The Sun

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл раскритиковали извинения газеты The Sun за колонку Джереми Кларксона, назвав их "пиар-ходом".



Колонка, в которой Кларксон сказал, что ненавидит Меган "на клеточном уровне", получила более 20 000 жалоб, сообщает ВВС.



Представитель пары обвинил газету в получении прибыли и эксплуатации "ненависти, насилия и женоненавистничества". Он назвал комментарии Кларксона "опасными", добавив:



"Тот факт, что Sun не связалась с герцогиней Сассекской, чтобы извиниться, показывает их намерения. Это не более чем пиар-ход".



Ранее газета заявила, что "искренне сожалеет" о публикации колонки Кларксона.



Колонка Кларксона, опубликованная 16 декабря, подверглась широкой критике в социальных сетях, а его дочь Эмили заявила, что выступает против всего, что ее отец писал о герцогине. Теперь вместо этой колонки на сайте The Sun отображается пост Кларксона о том, что "он в ужасе, что причинил столько вреда".