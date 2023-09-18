



Певицу Шер подловили с молодым бойфрендом на фоне слухов о разрыве

Папарацци подловили певицу Шер со своим бойфрендом Александром Эдвардсом, который моложе ее почти на 40 лет.



По данным таблоида TMZ, парочку заметили вместе на фоне слухов об их расставании.



В частности, Шер и Эдвардса подловили на выходе из ресторана, где они весело проводили время. В машине парочка целовалась на заднем сидении.



Слухи об их разрыве появились еще в мае, хотя незадолго до этого пара намекала на помолвку.



Комментируя разницу в возрасте Шер как-то сказала, что "любовь не разбирается в математике, любовь видит".