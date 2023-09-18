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Певицу Шер подловили с молодым бойфрендом на фоне слухов о разрыве
18.09.2023 12:29 Алина Груднева

Певицу Шер подловили с молодым бойфрендом на фоне слухов о разрыве

Папарацци подловили певицу Шер со своим бойфрендом Александром Эдвардсом, который моложе ее почти на 40 лет.

По данным таблоида TMZ, парочку заметили вместе на фоне слухов об их расставании.

В частности, Шер и Эдвардса подловили на выходе из ресторана, где они весело проводили время. В машине парочка целовалась на заднем сидении.

Слухи об их разрыве появились еще в мае, хотя незадолго до этого пара намекала на помолвку.

Комментируя разницу в возрасте Шер как-то сказала, что "любовь не разбирается в математике, любовь видит".

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